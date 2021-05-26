Чижов спрогнозировал новый виток борьбы с "Северным потоком-2"

Новый этап борьбы с реализацией российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" начнется после завершения его строительства на этапе сертификации, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в

"Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним", - сказал он интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее сообщалось, что накануне президент США Джо Байден заявил о том, что введение новых санкций против строительства трубопровода, который практически достроен, было бы непродуктивным для отношений США и Евросоюза.