Синоптики прогнозируют прохладные дождливые выходные в столичном регионе

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов, - сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные такой хорошей погоды, как сегодня, не будет. В ближайшую ночь мы будем находиться в зоне атмосферного фронта, с ним придут дожди. В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха, в ночные часы уже будет порядка плюс 10-12 градусов, дневная температура еще плюс 20-22 градуса, правда, ветер будет северо-восточный", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

В воскресенье тоже будет облачно временами дождь, ночью воздух остынет до плюс 10 градусов, днем прогреется до плюс 16-18, а также сохранится довольно плотный северо-восточный ветер.

В последний день мая понижение температуры продолжится, - добавила синоптик.