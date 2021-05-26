Гражданам Украины, проживающим в Крыму, разрешили занимать госдолжности в России

В среду Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон, разрешающий занимать государственные и муниципальные должности в России жителям Крыма, не способным оформить отказ от гражданства Украины, при этом отказавшимся от иностранного гражданства.

Новая норма дает крымчанам, которые в соответствии с украинским законодательством остаются гражданами Украины, но отказались в России от иностранного гражданства, позволяет также замещать государственные и муниципальные должности в РФ.

Поправки будут внесены в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым".