"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска на Кубань

Крупнейший российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" - открыл распродажу билетов из Красноярска в Краснодар и Сочи со скидкой до 50% в Краснодар и Сочи и обратно, приуроченную к открытию хаба в Красноярске.

Полеты начнутся уже первого июня, а скидка предоставляется пассажирам, планирующим транзитные перелеты с пересадкой в Красноярске, - передает ТАСС.

Льготы будут распространяться на рейсы между Иркутском и Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем; между Благовещенском и Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем, а также на рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом, Сочи и Краснодаром, - говорится в сообщении компании.