Главная » Новости

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска на Кубань

&quot;Аэрофлот&quot; начал продажу билетов из Красноярска на Кубань

Крупнейший российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" - открыл распродажу билетов из Красноярска в Краснодар и Сочи со скидкой до 50% в Краснодар и Сочи и обратно, приуроченную к открытию хаба в Красноярске.

Полеты начнутся уже первого июня, а скидка предоставляется пассажирам, планирующим транзитные перелеты с пересадкой в Красноярске, - передает ТАСС.

Льготы будут распространяться на рейсы между Иркутском и Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем; между Благовещенском и Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем, а также на рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом, Сочи и Краснодаром, - говорится в сообщении компании.

735 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!