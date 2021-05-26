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Водитель стал жертвой ДТП на Ставрополье

Водитель стал жертвой ДТП на Ставрополье

В УГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что накануне в регионе произошло восемь аварий. Погиб один человек, 11 получили травмы.

Уточняется, что трагическое ДТП произошло в Красногвардейском округе, где на дороге Ростов-на-Дону – Ставрополь водитель "Лады", выезжая со второстепенной дороги столкнулся с "Мерседесом". Иномарка загорелась. Водители и пассажир отечественной легковушки были госпитализированы. Спустя несколько часов водитель "Гранты" скончался. По факту ведется проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

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Вестник Кавказа

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