В Ингушетии стартует первый антикоррупционный форум СКФО

На ингушском курорте Армхи сегодня начал работу первый Северо-Кавказский антикоррупционный молодежный форум "Будущее без коррупции" с участием парламентариев, общественников и представителей деловых кругов, - сообщил начальник управления по профилактике коррупционных и иных преступлений администрации главы и правительства региона Муса Гагиев.

"Мероприятие проходит в Джейрахском районе. Участниками форума стали молодежные активисты Ингушетии и других субъектов, представляющих различные общественные и образовательные организации. Также желающие смогут принять участие в мероприятии в онлайн-формате", - сказал Гагиев, передает "Интерфакс".

Основной акцент на форуме сделан на образовательной части и антикоррупционном просвещении, а в его трехдневную программу организаторы включили рабочие сессии, пленарные заседания, тренинги и дискуссионные площадки, круглый стол, кейс-чемпионат "Молодые решения. Антикоррупция", которые будут вести опытные эксперты и спикеры.

В завершение мероприятия для гостей пройдет экскурсия по уникальным башенным комплексам средневековья в горах, познакомят их с культурой и традициями ингушей.