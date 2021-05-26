В России выявили 8 373 новых случая COVID

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 8,4 тыс случаев заболевания, умерли 406 пациентов, это максимум с 31 марта.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 373 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 014 (12,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 416, в Петербурге - 839, в Московской области - 744. В Краснодарском крае 93 новых случая, в Крыму - 93, в Ставропольском крае - 60, в Дагестане - 37, в Кабардино-Балкарии - 15, в Карачаево-Черкесии - 12, в Ингушетии - 11, в Чечне - 10, в Адыгее - 8, в Северной Осетии - 7.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных в России достигло 5 026 168 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 9 135 человек, за весь период - 4 642 090 человек.

Умерли за сутки 406 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 119 600 человек.