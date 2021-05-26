Председателем парламента Ирана вновь стал Мохаммед Багер Галибаф

Депутат от Тегерана Мохаммед Багер Галибаф был переизбран на посту председателя иранского парламента.

Его кандидатуру поддержало 230 членов парламента, другой кандидат на пост председателя - Ферейдун Аббаси – заручился поддержкой 18 парламентариев.

Галибаф был впервые избран в качестве нового главы законодательного органа в конце мая прошлого года. Ранее он был лидером голосования в Тегеране на прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах, напоминает ТАСС.