Крупное ДТП оставило без газа селение в Баксанском районе КБР

Серьезная автоавария со смертельным исходом оставила без газа жителей одного из селений в Кабардино-Балкарии, - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по республике.

Авария произошла в селе Заюково Баксанского района.

"За рулем грузовика был 58-летний житель Баксана. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ -2110". Легковушкой управлял 31-летний житель города Тырныауз, он погиб на месте. После столкновения болшегруз выехал на встречную полосу дороги и протаранил стену частного дома, повредив газопровод", - сообщили в региональном УГИБДД, передает "АиФ-Ставрополье".

Газ оперативно перекрыли, угрозы возгорания нет.