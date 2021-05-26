Польша "с болью" восприняла решение США не вводить новых санкций против "Северного потока - 2"

В Варшаве болезненно восприняли отказ Вашингтона от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Мы с болью воспринимаем решения президента США относительно "Северного потока - 2", потому что мы считаем, что здесь вопрос сохранения санкций был бы уместен", - заявил в среду заместитель пресс-секретаря правящей партии Польши Радослав Фогель в эфире местного радио.

Ранее президент США Джо Байден признал, что введение санкций, когда газопровод практически достроен контрпродуктивно.

"Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки - газового, энергетического оружия, которое будет использоваться - так бывало не раз - и в политических вопросах", - добавил Фогель в эфире.

Газопровод "Северный поток - 2" достроен на 95%.