Госдума запретила избираться причастным к экстремизму россиянам

В среду депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении приняли закон, который запрещает лицам, причастным к экстремистской организации, участвовать в выборах всех уровней.

Причастность предполагает непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической, или выражение поддержки таким организациям высказываниями, в том числе в интернете, проведением консультативной помощи, предоставлением денежных средств.

Запрет на участие в выборах будет временным - от трех до пяти лет. Лица, являвшиеся учредителем или руководителем экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения пятилетнего срока со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации такой организации. Сотрудники таких организаций лишатся права избираться на три года.

Документ на рассмотрение был внесен группой членов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым ("Единая Россия").