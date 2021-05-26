Фестиваль театров кукол стран БРИКС стартует в Дагестане

В Махачкале с 26 мая по 1 июня пройдет II Международный фестиваль "Волшебный мир театра кукол стран БРИКС".

В рамках предстоящего форума свои спектакли покажут лучшие кукольные театры из разных регионов России. Свои яркие театральные постановки представят и творческие коллективы Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщает БРИКС ТВ.

В связи с эпидемиологической обстановкой организаторы фестиваля проведут показы кукольных спектаклей зарубежных театральных коллективов стран БРИКС и Белоруссии в онлайн-формате.

В рамках фестиваля состоятся торжественная церемония подведения итогов Международного конкурса пьес для кукольных театров "Сказки и легенды народов стран БРИКС", а также мастер-классы по сценической речи, кукловождению и для начинающих драматургов.

Организаторами форума выступит Дагестанский государственный театр кукол города Махачкалы и Московский центр управления авторскими проектами Гильдии драматургов России.