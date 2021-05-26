Пассажирский автобус горел в Ростове-на-Дону

Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону, проинформировали в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Сообщается, что сегодня утром в городе на проспекте Стачки загорелся автобус. Находящиеся в салоне пассажиры успели покинуть транспорт до распространения огня.

В настоящее время возгорание ликвидированы. Согласно предварительной причине, к ЧП привела неисправность узлов механизма транспортного средства.