В США вакцинацию от коронавируса прошли 50% жителей

Половина взрослого населения США полностью привились от COVID-19, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Это важная веха в усилиях нашей страны по вакцинации", - заявил на брифинге сообщил старший советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт.

В девяти штатах вакцинировались уже 70% граждан, в 25 штатах и Вашингтоне - не менее 50%.

Ранее президент США Джо Байден объявлял о планах привить 70% взрослого населения как минимум одной дозой вакцины ко Дню независимости 4 июля.

В США для вакцинации используют три препарата: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.