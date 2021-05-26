Житель Дагестана погубил себя и дочь в автоаварии
Два человека погибли в результате автоаварии в Каякентском районе Дагестана на 883-м километре автодороги "Кавказ".
Водитель Nissan выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Volvo, информирует пресс-службе МВД Дагестана.
В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и его годовалая дочь скончались. Его жена и двое старших детей находятся в больнице.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают детали произошедшего. В ведомстве отметили, что материал для принятия процессуального решения собран.
Вестник Кавказа
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