Житель Дагестана погубил себя и дочь в автоаварии

Два человека погибли в результате автоаварии в Каякентском районе Дагестана на 883-м километре автодороги "Кавказ".

Водитель Nissan выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Volvo, информирует пресс-службе МВД Дагестана.

В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и его годовалая дочь скончались. Его жена и двое старших детей находятся в больнице.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают детали произошедшего. В ведомстве отметили, что материал для принятия процессуального решения собран.