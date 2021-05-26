Россия за 1 млрд рублей оценит туристический потенциал Крыма, Золотого Кольца и Дальнего Востока

На разработку туристических территориальных проектов в России выделят более 1 млрд руб, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Более 1 млрд руб. будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории - это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства", - сообщается на сайте правительства России.

Туристические территориальные проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, в план также войдут предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей, транспортному и инженерному обеспечению, идеи по брендингу.

"Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала", - уточняется в документе.