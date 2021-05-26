Кадыров призвал жителей Чечни активнее вакцинироваться от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики активизировать процесс вакцинации. Соответствующее воззвание опубликовано на странице Кадырова в социальной сети.

Он отметил, что это необходимо для скорейшей выработки коллективного иммунитета и профилактике третьей волны. "Не исключаем вероятность третьей волны и у нас, в Чеченской Республике. Призываем население вакцинироваться", - сообщил он, отметив пассивность хода прививочной кампании.

Так, по его словам, Северный Кавказ находится на последнем месте в России по вакцинации, а ЧР занимает четвертое место среди регионов СКФО.