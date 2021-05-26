Главная » Новости

Кадыров призвал жителей Чечни активнее вакцинироваться от коронавируса

Кадыров призвал жителей Чечни активнее вакцинироваться от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики активизировать процесс вакцинации. Соответствующее воззвание опубликовано на странице Кадырова в социальной сети.

Он отметил, что это необходимо для скорейшей выработки коллективного иммунитета и профилактике третьей волны. "Не исключаем вероятность третьей волны и у нас, в Чеченской Республике. Призываем население вакцинироваться", - сообщил он, отметив пассивность хода прививочной кампании.

Так, по его словам, Северный Кавказ находится на последнем месте в России по вакцинации, а ЧР занимает четвертое место среди регионов СКФО.

870 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!