Почетный консул Узбекистана появился в Анталье

В Анталье состоялась торжественная церемония, в рамках которой почетный консул Узбекистана в провинции Анталья Барыш Гекче получил экзекватуру и аккредитационную карточку.

В мероприятии приняли участие посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев, заместитель главы провинции Анталья, представители деловых и академических кругов турецкого региона.

Почетный консул решает многие организационно-протокольные вопросы, выполняет представительские функции, связанные с общественно-политической жизнью, защищает права и свободы граждан, занимается привлечением инвестиций и расширением торговых связей, продвигает туристический и культурно-гуманитарный потенциал своей страны.

В июне в Турции планируется провести Анатолийский дипломатический форум.