Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с официальным визитом.

Как сообщает МИД страны, об этом, в том числе говорилось в ходе телефонных переговоров заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, который будет проведен в Туркменистане осенью 2021 года.