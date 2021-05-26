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Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан

Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с официальным визитом.

Как сообщает МИД страны, об этом,  в том числе говорилось в ходе телефонных переговоров заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, который будет проведен в Туркменистане осенью 2021 года.

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Вестник Кавказа

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