Жителей Кубани ждет погожий солнечный денек

Жителей Краснодарского края сегодня ждет ясная и теплая погода, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем на небе будет небольшая облачность, столбики термометров покажут 24-26 тепла, а к вечеру температура опустится до 18 градусов. А вот солнце в регионе сегодня будет опасным - уровень солнечного УФ-излучения будет составлять 9 по 12-балльной шкале, - передает портал Юга.ру.

Переменная облачность прогнозируется на территории всего региона, днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 21-26, и лишь на Черноморском побережье ожидается северный и северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с – из-за него столбики термометров днем не поднимутся выше 18-23 тепла.