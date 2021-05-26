Народ Сирии выбирает президента страны

В Сирии сегодня стартовали выборы президента - по всей стране открылось более 12 тыс избирательных участков.

На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах, - передает РИА Новости.

Право голоса на президентских выборах имеют более 18 млн граждан Сирии, проживающих в стране и за ее пределами, проходят они в районах, подконтрольных Дамаску, - заявил ранее министр внутренних дел САР Мохаммад Рахмон.

Избирательные участки в стране будут открыты до 19:00, но в случае необходимости голосование будет продлено еще на пять часов.

За выборами на протяжении всего дня будут следить приглашенные из разных стран наблюдатели и журналисты со всего мира.