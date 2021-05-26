Шторы блэкаут могут выделять токсины, предупреждают экологи

Летом некоторые шторы могут выделять токсины, рассказал доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын в интервью радио Sputnik.

"Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид", - поделился эксперт.

Синтетические шторы опасны при ярком солнце. Чтобы сохранить здоровье, Рукавицын рекомендовал летом в дневные часы такие занавеси держать раздвинутыми. Шторы блэкаут особенно удобны в виде рулонов, утром их можно свернуть так, что материал совсем не будет нагреваться.