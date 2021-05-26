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Дожди размыли дороги в трех населенных пунктах Дагестана

Дожди размыли дороги в трех населенных пунктах Дагестана

Дожди в Хунзахском районе Дагестана размыли внутрисельские дороги в трех населенных пунктах, проинформировали в региональном МЧС уточнив, что также были повреждены три придомовые постройки. Также была закрыта республиканская автодорога Буйнакск - Гимры - Чирката.

В ведомстве отметили, что заблокированных населенных пунктов нет – движение осуществляется по маршруту Унцукуль - Ашильта. Ведутся восстановительные работы.

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Вестник Кавказа

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