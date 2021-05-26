Российские банки стремительно теряют валютные запасы

Совокупная "дыра" в валютном балансе банковской системы России по итогам апреля составила $15 млрд, - сообщил в своем отчете Центробанк.

Это – исторический максимум, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, это разница между валютными активами и пассивами.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает РИА Новости.

Так, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего $12,2 млрд, тогда как у населения накопления в иностранной валюте достигли $91,3 млрд, - поведал аналитик.