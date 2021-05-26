День независимости отмечается в Грузии

В среду 26 мая Грузия отмечает День независимости. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник будет отмечаться скромнее, чем обычно.

"Сегодня день независимости Грузии. День, который одновременно является нашим прошлым, настоящим и будущим. День, который мы любим, которым гордимся и который нас объединяет. Поздравляю с днем независимости!" - написал этим утром премьер-министр Ираклий Гарибашвили в соцсети Facebook.

Опубликована программе праздничных мероприятий в Тбилиси.

С 11:00 по 11:50 на Площадь Свободы пройдет торжественная церемония принесения присяги. Там же в этот день пройдет концерт, на площади установлена сцена и пять мониторов. Праздничные мероприятия будут транслироваться местным телевидением в прямом эфире.

В 13:30 в Кафедральном соборе Святой Троицы состоится панихида по главнокомандующему армии Первой демократической республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе, похороны назначены на 15:30, генерала похоронят в Мтацминдском пантеоне.

Напомним, на прошлой неделе останки Национального героя Грузии Георгия Квинитадзе были доставлены в Тбилиси из Франции, где он умер полвека назад. Правительство Грузии решило перезахоронить героя.

Вечером, в 19:00 в Тбилисском государственном театре оперы и балета пройдет праздничный гала-концерт, посвященный Дню независимости республики.

26 мая 1918 года первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в апреле 1991 года.