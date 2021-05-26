Газ отключат в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадаском районах Ташкента

На этой неделе жители двух районов Ташкента останутся без газа.

Временное отключение газа ждет жителей Мирзо-Улугбекского района 26 мая, с 10.00 до 18.00. Отключение связано с заменой газопровода низкого давления, расположенного на улице Сайрам.

В Яшнабадаском районе газа не будет 27 мая с 11.00 до 18.00. Перерыв в подаче газа вызван подключением газопровода среднего давления к существующему газопроводу на улице Элбек. Отключение коснется завода "ТМЗ", Национального детского медицинского центра, супермаркета Makro, UzAuto Motors.