В Бразилии выявили новый крайне заразный штамм коронавируса

Исследователи университета Сан Паулу обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, он стремительно распространяется в Бразилии.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре", - сообщил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниор, пишет издание Globo.

Напомним, Бразилия занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, там выявили более 16 млн случаев заболевания.

Ученый добавил, что пока нельзя определить, является ли новый штамм более заразным или опасным, при этом он быстро распространяется по стране. "Он распространяется в среде, где преобладает P1 (ранее выявленный "бразильский" штамм) и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", - отметил он.

Новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими Р1, Р2 и Р3, распространенным на Филиппинах.