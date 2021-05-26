В среду воздух в Москве прогреется до 25 градусов

Согласно прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье будет тепло 20-25 градусов, возможен кратковременный дождь.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области - от плюс 20 - до плюс 25 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Дожди возможны только вечером, днем в столице будет преимущественно солнечно.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Геомагнитный фон 26 мая ожидается возмущенный.