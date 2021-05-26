Мясников рассказал, какой популярный продукт питания убивает больше людей, чем сигареты

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный, но крайне опасный продукт питания в рационе россиян.

По его словам, опасность таят колбасные изделия. "Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. <…> Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", - заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Также, по словам медика, потребление большого количества колбасы может пагубно отразиться на мужском здоровье.

Он добавил, что следовало бы запретить рекламу колбас, также как и рекламу табака. "Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться", - подчеркнул Мясников.