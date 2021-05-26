Казахстан "зеленеет" - улучшилась эпидситуация в трех регионах

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

26 мая Западно-Казахстанская область переместилась из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую". Кроме того, переместились из "желтой" зоны в "зеленую" Шымкент и Мангистауская область, пишет Sputnik Казахстан.

Таким образом, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Акмолинская, Атырауская области, в "желтой" зоне находятся на сегодня Актюбинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, в "зеленой" - Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области.