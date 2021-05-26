В России планируется ввести эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже в июле может ввести в нескольких российских регионах эталонные тарифы на отопление.

Проект постановления может быть опубликован уже в июне, рассказал замглавы ФАС Виталий Королев, пишут "Известия".

"Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям", - пояснил Королев.

Эталонные тарифы помогут избежать роста платежей за теплоснабжение за счет сокращения расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт.