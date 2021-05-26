РЖД избавятся от части вагонов-ресторанов - туристам они кажутся слишком дорогими

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о планах компании по замене вагонов-ресторанов на нечто более массовое, например бистро.

"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам ", - уточнил Белозеров на брифинге.

При этом в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь несколько вариантов при выборе услуг питания, подчеркнул он. В тестовом режиме РЖД уже запустили линейку наборов питания.

Планируется и разработать новый формат вагонов, где пассажиры могли бы купить какой-то фаст-фуд или один из наборов питания, который можно разогреть самостоятельно.

"Мы подумаем, как можно было бы назвать (новые вагоны-рестораны), может быть (оборудовать) отдельные помещения и какой должен быть сервис", - сообщил Белозеров.