"Народный контроль" выявил, чем больше всего недовольны жители Ташкента

С февраля 2021 года платформа Xalq Nazorati ("Народный контроль") приняла более 1,6 тыс жалоб жителей узбекской столицы.

Больше половины всех обращений приходится на неудовлетворительное состояние дорог, второе месте занимают проблемы в коммунальном обслуживании.

Отмечается, что из 1,6 тыс заявок были удовлетворены уже 550.

"Важной особенностью Xalq Nazorati является то, что заявки остаются открытыми до тех пор, пока граждане не будут удовлетворены ответом или выполненной по запросу работой. Для этого есть две кнопки, посредством которых заявитель может подтвердить устранение проблемы и закрыть обращение, или же выразить свое несогласие, при этом обосновав его", - рассказал заместитель руководителя Департамента цифрового развития при администрации Ташкента Алексей Хен на пресс-конференции по вопросу реализации программы "Цифровой Ташкент".

Участники мероприятия отметили, что проект - полезный, но его нужно популяризировать, в настоящее время о нем известно лишь небольшому числу горожан.