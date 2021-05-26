Байден отказался от новых санкций против "Северного потока-2" из-за их непродуктивности

Введение новых санкций против строительства трубопровода "Северный поток - 2", который практически достроен, было бы непродуктивным для отношений США и ЕС, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

На вопрос журналистов о планах администрации по новым санкциям, Байден сказал, что трубопровод "почти полностью достроен".

"Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", - отметил он. При этом Байден добавил, что "с самого начала выступал против строительства "Северного потока - 2".

Газопровод "Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии в настоящее время готов на 95%.