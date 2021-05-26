Грузинские регбисты примут участие на турнире в ЮАР

Молодежная сборная Грузии по регби сыграет в международном товарищеском турнире, который пройдет летом в Южной Африке, сообщает пресс-служба Союза регби ЮАР.

В турнире примут участие молодежные сборные ЮАР, Аргентины, Уругвая и Грузии. Игры между сборными пройдут в городе Стелленбос.

Для молодежной сборной Грузии предстоящий турнир станет первым с 2019 года, когда команда играла на мировом первенстве.

Первую игру сборная Грузии проведет 18 июня против Аргентины. Затем младшие "лелос" встретятся с командой Уругвая, а завершат групповой этап 28 числа против ЮАР. Команды, занявшие в группе два первых места, в очном противостоянии выявят победителя, а две оставшиеся сборные примут участие в матче за третье место.