В Охотском море столкнулись российское и японское судно, погибли три человека

В Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо столкнулись судно японской рыболовной ассоциации города Момбецу с российским сухогрузом "Амур", три японских рыбака погибли, сообщает агентство Kyodo.

Японское судно (водоизмещение 9,7 т) перевернулось от столкновения, находящиеся на борту пять рыбаков были доставлены на борт российского судна (водоизмещение 662 т).

"Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур". Сейчас оно следует в порт Момбецу для разбирательств", - рассказали ТАСС в Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска. Также там подтвердили информацию смерти трех рыбаков.

Россияне при столкновении не пострадали.