Мхитарян может продолжить карьеру в России

Полузащитник сборной Армении и римского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян может покинуть команду этим летом.

У 32-летнего хавбека есть щедрое предложение от одного из российских клубов. Также интерес к Мхитаряну проявляют итальянские клубы и "Монако", передает La Gazzetta dello Sport.

На данный момент игрок пока не принял решение о своем будущем. С одной стороны, он хотел бы остаться в Риме по семейным причинам, с другой - он хотел бы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов, и подписать контракт по схеме "2+1" с зарплатой в районе 3 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Мхитарян провел за "Рому" 34 матча в чемпионате Италии, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.