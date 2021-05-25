Новый благоустроенный сквер напротив перинатального центра откроется в Ставрополе 1 июля

Новый сквер будет благоустроен в Ставрополе к 1 июля, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Он расположен на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова. В данный момент завершаются подготовительные работы для укладки тротуарной плитки, идет заливка основания под резиновое покрытие на детской площадке. По всему периметру сквера размещаются скамейки и урны.

Подпорные стены на территории облицуют гранитным камнем, для освещения сквера установят 22 современных уличных торшера.

Кроме того, рядом откроется бесплатная парковка, что особенно важно из-за близости перинатального центра, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Глава краевой столицы Иван Ульянченко проинспектировал работы, взял их ход на личный контроль и поручил завершить процесс уже к 1 июля.