Пешеходных зон станет больше в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону появятся новые пешеходные зоны, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Он пообещал, что такие места появятся в каждом районе города.

"Благоустройство мест отдыха - один из приоритетов для городских властей. Количество пешеходных зон в Ростове-на-Дону должно расти ежегодно. Это могут быть не только парки и скверы, но и пешеходные зоны в общественных местах", - приводит его слова "АиФ-Ростов".

Политик посетил несколько новых пешеходных зон, в частности, те, что расположены на улице Большой Садовой и у ЖК "Суворовский", а также парк имени Собино в Железнодорожном районе.

Напомним, до 30 мая проходит голосование за дизайн-проекты парка имени Максима Горького и парка Дружба на улице Капустина, благоустройство которых стартует в следующем году.