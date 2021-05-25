Грибы на Марсе? Пять неподтвержденных теорий о существовании инопланетной жизни

Согласно недавнему исследованию, на поверхности Марсы были обнаружены доказательства существования грибовидных форм жизни. Как оказалось, эти довольно известное явление, которое было зафиксировано камерами на борту марсохода NASA Mars Exploration Rover Opportunity вскоре после его приземления в 2004 году. The Conversation отметает, что на самом деле это не живые организмы, а ”конкреции гематита” - небольшие сферические частицы минерала гематита, происхождение которых до сих пор обсуждается учеными. Гематит представляет собой соединение железа и кислорода и используется в промышленности.

Сферические породы на Марсе могли образоваться в результате постепенного накопления материала в медленно испаряющейся жидкой водной среде. Они также могли возникнуть в результате вулканической активности. Иными словам, грибов на Марсе нет. Территория вокруг места посадки Opportunity усеяна гематитом: его можно увидеть как на поверхности, так и под ней и даже в скалах.

Ископаемые черви

Космические ”грибы” не первое утверждение об инопланетной жизни. 7 августа 1996 года тогдашний президент США Билл Клинтон, стоя на лужайке у Белого дома, объявил, что, возможно, ученые обнаружили древние окаменелые останки микроорганизмов в метеорите, найденном в Антарктиде в 1984 году. Метеорит ALH 84001 - один из немногих, попавших к нам с Марса. Они были выброшены с поверхности планеты в результате извержений вулканов или ударов астероидов, дрейфовали в космосе, вероятно, миллионы лет, прежде чем оказались на Земле.

Крошечные структуры, обнаруженные внутри с помощью мощных микроскопов, напоминают микроскопические червеобразные организмы, и, вероятно, им миллиарды лет. Споры об истинном происхождении этих структур продолжаются и сегодня: многие ученые отмечают, что хорошо известные неорганические процессы вполне способны создавать структуры, напоминающие живые организмы. Другими словами, просто потому, что что-то похоже на живой организм (грибы или тому подобное), не означает, что это на самом деле так.

Таинственный газ

В 1970-х роботизированные марсоходы НАСА ”Викинг” провели серию экспериментов с целью проверки марсианской почвы на наличие микроорганизмов. В ходе экспериментов небольшие образцы марсианского грунта химически обрабатывались в реакционных камерах на борту марсходов. В одном из них в образцы добавили питательные вещества, содержащие радиоактивный углерод-14. Теоретически он должен поглощаться любыми растущими и размножающимися микробами. Углерод-14 со временем испарялся, показывая устойчивое увеличение концентрации в реакционной камере.

После химического анализа каждый образец почвы постоянно нагревали до сотен градусов, чтобы уничтожить любые микробы и посмотреть, прекратились ли какие-либо реакции в почве. Интересно, что этот конкретный эксперимент действительно продемонстрировал устойчивое увеличение содержания углерода-14 с течением времени, которое затем прекратилось после нагревания до температуры выше точки кипения воды. В качестве объяснения было предложено несколько неорганических химических реакций. Таким образом, полученные результаты остаются спорными и до сих пор являются предметом обсуждения.

Недавно в марсианской атмосфере были обнаружены незначительные количества метана. Интригующий факт, поскольку известно, что живые организмы на Земле выделяют метан. Еще раз, однако, необходимо подчеркнуть, что это не окончательное доказательство жизни. Метан также образовывается в результате ряда неорганических процессов, в том числе нагретыми породами.

Сигнал Wow!

В 1977 году американский радиотелескоп Big Ear зафиксировал необычный радиосигнал во время сканирования неба. Сигнал длился всего пару минут, был очень мощным и обнаруживался в узком диапазоне частот. Эти факторы затрудняют определение причины его возникновения, поскольку большинство естественных радиоисточников можно обнаружить в широком диапазоне частот. С тех пор точный сигнал больше не был зафиксирован, несмотря на частые радиообследования одной и той же части неба. Сигнал был настолько впечатляющим в то время, что дежурный астроном Джерри Эйман обвел распечатку сигнала красной ручкой и написал ”Вау!” рядом с ним. На протяжении многих лет предлагались различные объяснения. В том числе недавно появилась теория о том, что сигнал был генерирован проходящей кометой или передачами спутника на околоземной орбите. Точное происхождение сигнала ”Wow!” до сих пор не установлено и представляет собой интригующую загадку.

Звезда Табби

Ключевым инструментом поиска планет является метод светимости - наблюдение за светом от звезды, чтобы увидеть, периодически ли он меркнет, когда перед ней проходит орбитальная планета. В 2015 году профессиональные астрономы, работающие с гражданскими учеными из проекта Planet Hunters, объявили об открытии близлежащей звезды, которая показывает необычно сильное и постоянное падение светимости в определенные промежутки времени.

Звезда Табби названа в честь астронома Табиты Бояджян - автора статьи, в которой рассказывалось об открытии. Данные космического телескопа Кеплера показали не только регулярное затемнение, как можно было бы ожидать от орбитальной планеты, но и очень нерегулярные падения светимости и последовательное уменьшение светового потока в течение нескольких лет.

Это в высшей степени необычное явление породило множество теорий, объясняющих происходящее, в том числе и о кометной пыли - обломков, образовавшихся в результате мощного удара и постепенно покрывающих поверхность звезды. Появились также предположения, что это признаки развитого инопланетного вида, создающего структуру вокруг звезды. Но дальнейшие наблюдения не подтвердили подобную возможность. Например, радиотелескопы не смогли обнаружить никаких необычных радиоизлучений звезды. Сегодня ученые, стоящие за открытием, считают, что необычные изменения освещенности - результат прохождения космической пыли по лицевой стороне звезды.

Какими бы захватывающими заявления об инопланетной жизни ни были, важно относиться к ним со здоровой долей скептицизма, и именно так и поступают ученые. Никаких убедительных доказательств существования внеземной жизни не найдено… пока.