Nordwind свяжет прямыми рейсами Орск и Крым

Авиакомпания Nordwind со следующего месяца начнет совершать прямые рейсы из Симферополя в Орск (Оренбургская область), такое сообщение опубликовано на сайте аэропорта "Симферополь".

В нем говорится, что полеты по этому маршруту будут совершаться впервые с 2017 года, для них будут использоваться воздушные суда Embrarer E190.

С 3 июня до 29 октября рейсы будут осуществляться дважды в неделю: в Симферополь - по вторникам и пятницам, в Орск - по понедельникам и четвергам. Полет займет около трех часов.

Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июня начнет совершать рейсы из подмосковного "Жуковского" в Крым. До 30 октября самолеты будут летать трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу.

"Маршрутная сеть аэропорта "Симферополь" увеличилась до 61 направления. География полетов в Крым достигла максимальных в современной истории показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского", - пояснили в воздушной гавани.