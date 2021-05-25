В Гунибе построят новый детский сад

Премьер Дагестана Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Гунибский район, сообщает пресс-служба Правительства республики.

В ходе поездки первым пунктом инспектирования стала Гунибская средняя образовательная школа. В учреждении имеются два спортивных зала, один из которых не эксплуатируется, поскольку нуждается в капитальном ремонте.

Затем правительственная делегация посетила детский сад №3, построенный в 1932 году. С 2020 года в рамках региональной инвестиционной программы ведется разработка проектной документации на строительство детсада в селе на 60 мест.

Амирханов проинспектировал участок водопровода, строительство которого требует дополнительных вложений.