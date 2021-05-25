Ливень парализовал движение на республиканской дороге в Дагестане

В Дагестане ливень размыл дорогу на 48-м километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

С 19:00 (мск) дорога закрыта с 36-го по 49-й километр.

В министерстве также отметили, что в настоящее время движение в сторону Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов временно осуществляется через Ашильтинский перевал.