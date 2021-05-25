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США наполовину завершили вакцинацию взрослого населения

США наполовину завершили вакцинацию взрослого населения

Половина всех взрослых жителей Соединенных Штатов получили прививку от коронавируса нового типа, заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.

Уточняется, что половина взрослого населения уже полностью вакцинирована в 25 штатах, еще в девяти 70% населения получили первую дозу препарата.

По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC, в среднем за минувшую неделю ежедневно число новых случаев заболеваний составляло 22 тыс.

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