США наполовину завершили вакцинацию взрослого населения

Половина всех взрослых жителей Соединенных Штатов получили прививку от коронавируса нового типа, заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.

Уточняется, что половина взрослого населения уже полностью вакцинирована в 25 штатах, еще в девяти 70% населения получили первую дозу препарата.

По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC, в среднем за минувшую неделю ежедневно число новых случаев заболеваний составляло 22 тыс.