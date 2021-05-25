В Казахстане решат проблему со свалками к 2025 году

Проблема свалок в Казахстане может решиться благодаря строительству завода по энергетической утилизации отходов, сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов республики.

В Минэкологии добавили, что в 2021 году в четырех появятся контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), также начнут работать три новых мусоросортировочных комплекса общей мощностью около 300 тыс т отходов в год.

Ожидается, что эти меры к 2025 году позволят довести до 30% долю переработки вторичного сырья (металл, пластик, стекло и пластик).

Мусор, который нельзя подвергнуть классической переработке будут направлять на заводы Waste to Enеrgy, следует из нового Экологического кодекса.

"Внедрение системы раздельного сбора отходов позволит вовлечь в повторное использование 30% чистого вторсырья, до 20% отходов из общей массы не подлежат сжиганию. Остальные отходы сильно загрязнены и на сегодня единственной альтернативой свалок является энергетическая утилизация отходов", - заявил на брифинге вице-министр Ахметжан Примкулов.