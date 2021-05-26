Третий китайский план палестино-израильского урегулирования

11 мая Израиль начал операцию "Страж стен" после того, как ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. Сейчас достигнуто соглашение о прекращении огня, но о полном урегулировании конфликта говорить не приходится. 17 мая государственный советник Китая и министр иностранных дел Ван И предложил мирную инициативу из четырех пунктов для разрешения израильско-палестинского конфликта.

The Diplomat уточняет, что Ван И призвал стороны конфликта немедленно прекратить военные и враждебные действия и сказал, что ”Израиль должен проявлять сдержанность”. Министр подчеркнул необходимость снятия блокады Газы и международной поддержки инициативы ”два государства для двух народов”, которое подразумевает создание ”полностью суверенного и независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме для достижения гармоничного сосуществования арабского и еврейского народов и прочного мира на Ближнем Востоке”.

В последние несколько дней Китай критикует США и называет реакцию страны на происходившее ”политическим фарсом”, поскольку Вашингтон заблокировал резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, и одобрил продажу оружия Израилю на сумму $735 млн на фоне продолжающейся атаки Израиля на гражданские центры в Газе. Пекин также предложил провести саммит с целью уговорить обе стороны на прямые переговоры.

Насколько серьезно следует воспринимать заявления Китая и какова вероятность, что они приведут к прорыву на переговорах?

Комментарии Ван И актуализировали предложение из четырех пунктов, озвученное Си Цзиньпином в 2017 году, которое само по себе представляло переформулировку мирного плана, предложенного лидером КНР палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в 2013 году. Хотя конкретные формулировки всех трех планов различаются, содержание в основном повторяется и соответствует позиции Китая в отношении израильско-палестинского конфликта с начала 1990-х годов. Примечательно, что ”планы” довольно расплывчаты и не предлагают ничего существенно. Все три версии поддерживают международный консенсус, который призывает к созданию двух государств на основе границ 1967 года, осуждают нарушения прав человека и агрессию с обеих сторон, призывают к переговорам при международном посредничестве.

Аналитик Мохаммад аль-Судаири еще в 2016 году написал, что все призывы Китая ”соответствуют глобальному консенсусу и принципам, принятым и озвученным умеренным ”арабским лагерем”. Они воплощают ”существенно консервативный настрой” Пекина в отношении конфликта”.

Все предыдущие китайские попытки урегулирования не нашли отклика у вовлеченных сторон. Хотя Аббас и совершил два публичных визита в Китай в 2013-м и 2017 году, палестинцы вряд ли рассматривают КНР как нейтрального партнера из-за ее тесных отношений с Израилем.

По данным Всемирного банка за 2018 год, Израиль импортировал из Китая больше товаров, чем из других стран. Китай - второй по величине импортер израильских товаров. Двусторонняя торговля составляет около $15 млрд и включает сотрудничество в области инфраструктуры и высоких технологий. Израиль исторически был важным источником военных технологий, которыми не желают делиться США. Согласно отчету американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности, по состоянию на 2010 год Израиль занимал второе место после России в качестве поставщика систем вооружений и сложных военных технологий. За ним следовали Франция и Германия.

США время от времени заставляют Израиль отказываться от сделок с Китаем. Недавно давление Вашингтона помешало Израилю продать Китаю передовые самолеты с бортовой системой предупреждения и управления (ДРЛО) ”Фалкон”. Однако, за редким исключением, тенденция заключается в предоставлении технологий.

В последние десятилетия Израиль также рассматривался как ”лаборатория исследований и разработок” Китая. КНР и Израиль организовывают множество деловых мероприятий, которые способствуют сотрудничеству между китайскими и израильскими компаниями. Зачастую Израиль предоставляет технологии для китайских предприятий. Между компаниями двух стран существуют тесные связи в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, кульминацией которых стало подписание Соглашения о сотрудничестве в области НИОКР в 2010 году, а также отдельное Соглашение о сотрудничестве в области НИОКР с муниципальным правительством Шанхая, которое предусматривает финансирование исследований и разработку любых совместных проектов израильских и китайских компаний.

С 2016 года китайские инвесторы заинтересовались онлайн-бизнесом в израильской кремниевой долине, ведение которого легче, чем в американском аналоге. Компании, занимающиеся разработкой технологий вносят ощутимый вклад в новые проекты за счет передовых исследований и разработок для удовлетворения потребностей в Китае, которые местные фирмы затем заимствуют и интегрируют. Давление США продолжает мешать установлению важных связей (Израиль заблокировал использование технологии 5G китайской телекоммуникационной компании Huawei), но отношения продолжают развиваться.

Хотя Китай поддерживает связи с несколькими арабскими государствами, которые (по крайней мере, на словах) отстаивают "палестинское дело", отношения Китая с Организацией освобождения Палестины (ООП) и другими палестинскими объединениями намного слабее. Китай также не спешит поддерживать наиболее важные позиции, которые занимают арабские государства и ООП. Например, в 2010 году на четвертом министерском форуме сотрудничества Китая и арабских государств в Тяньцзине Китай отказался подписать резолюцию, подтверждающую, что Восточный Иерусалим является столицей будущего палестинского государства, вероятно, под давлением израильских лоббистов.

Несмотря на прочные связи с Пекином, Израиль также не заинтересован в том, чтобы Китай выступал в качестве посредника. Когда Си Цзиньпин предложил организовать встречу между Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 2013 году во время официального государственного визита, Нетаньяху, что неудивительно, отказался от этого предложения. Поскольку Соединенные Штаты оказывают дипломатическую поддержку и налагают вето на любые попытки даже умеренного дипломатического давления, у израильтян нет причин менять свою позицию сейчас.

Иными словами, последний план Ван И из четырех пунктов - очередное повторение международного консенсуса без реальных шансов посадить израильтян и палестинцев за стол переговоров. Заинтересованность Китая в поддержании позитивных отношений с Израилем не позволяет ему предлагать что-либо, что действительно изменит статус-кво, или оказывать давление на Израиль с тем, чтобы он согласился на посредничество. Любой прогресс будет зависеть от согласия Израиля позволить Китаю вмешаться в переговоры, а у Нетаньяху есть все основания избегать этого. Риторическая поддержка Китаем палестинцев - часть его стратегии взаимодействия с арабским миром.

Поддержку Китаем палестинцев следует понимать в первую очередь как инструмент внешней политики. Не следует ожидать, что Китай будет более предан "делу Палестины", чем остальное международное сообщество. Не следует питать иллюзий относительно позиции Пекина по отношению к палестинцам и Израилю. Хорошие отношения с израильтянами могут предложить значительные торговые рынки и доступ к коммерческим и военным технологиям, а поддержание баланса между Израилем и арабскими государствами укрепляет имидж Китая как растущей сверхдержавы, которой могут доверять все стороны. Ничего из этого палестинцы предложить не могут. Китай не платит реальной цены за риторическую поддержку, поэтому может получить свой кусок пирога и спокойно его съесть.

Китай ведет игру без правил, преследует собственные интересы и представляется весьма прагматичным. Хотя в ближайшие несколько десятилетий Пекин, скорее всего, станет важным игроком на Ближнем Востоке, маловероятно, что он будет придерживаться принципиально иного подхода к мирному процессу, чем какая-либо из других стран.