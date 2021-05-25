В центре Ялты открывается пункт вакцинации от коронавируса

Начиная с 28 мая в Ялте все желающие сделать бесплатную прививку смогут вакцинироваться в центре города, сообщили в администрации Симферополя.

Сообщается, что мероприятие проводится при содействии филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

Пункт будет работать с 11.00 до 17.00 на площади Советская. "Медработники вакцинируют всех желающих первым компонентом препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в порядке живой очереди", - сообщили в администрации, уточнив, что для того, чтобы сделать прививку, с собой нужно будет иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

Помимо этого, у жителей Большой Ялты будет возможность привиться вторым компонентом в плановом порядке по месту прикрепления.