Женевский офис ООН готов стать площадкой для встречи Путина и Байдена

Женевский офис ООН готов предоставить площадку для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

"Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его (саммит – прим. ред.) поддержать", - цитирует ее ТАСС.

Велуччи отметила, что офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве. "Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне", - сказала она.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.