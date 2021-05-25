Телеканалы на иностранных языках будут вещать в Узбекистане круглосуточно

Кабмин Узбекистана постановил популяризировать в республике изучение иностранных языков, для этого телеканалы на разных языках будут вещать круглосуточно.

Телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, могут появиться в Узбекистане уже в этом году.

Кроме того, как сообщает Минюст, со следующего учебного года в Узбекистане намечено внедрить порядок проведения специального теста, чтобы определить уровень владения иностранными языками некоторых выпускников 4-класса, а с 2024/2025-го - выпускников 9-класса общеобразовательных школ.

Знания школьников - участников республиканских олимпиад по иностранным языкам будут оценивать посредством аудирования, речи, чтения и письма.