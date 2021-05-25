Азербайджан сообщил о стабилизации обстановки на границе с Арменией

Представитель государственной пограничной службы Азербайджана Мурад Нагиев заявил, что ситуация на границе с Арменией стабилизировалась.

"Обстановка на государственной границе с Арменией стабильна и находится под нашим контролем. Азербайджанская сторона принимает меры для оперативного решения спорных моментов без создания напряженности", - цитирует полковника АзерТАдж.

Он также сообщил, что военные находятся в ежедневном контакте с российской стороной, а информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь в сторону Армении, не соответствует действительности. "Российская сторона связалась с нами сегодня и сообщила, что армянские и азербайджанские военнослужащие якобы стреляли в воздух, в результате чего был ранен армянский военный, а также что у армянской стороны нет претензий к Азербайджану в связи с этим инцидентом", - сообщил Нагиев.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций армянской армии на границе двух государств. Также в азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что гибель армянского военнослужащего стала следствием несчастного случая.